Bad Kreuznach. Seit bereits 30 Jahren ist die Schaustellerfamilie Mönnig mit ihrem Pizza-Stand und dem beliebten Entenangeln eine feste Größe auf der Planiger Kirmes. Doch dieses Jahr wird das Fest ohne diese beiden Attraktionen stattfinden.

Grund dafür sind die Absagen der Stadtverwaltung für beide Geschäfte. So wurde dem Pizzastand der Familie Mönnig ein anderer Stand vorgezogen. Es sei durchaus üblich, einem Beschickern mit zwei Geschäften mal eines davon zu streichen und ein anderes zuzulassen. Dagegen sollte jedoch laut Marktmeister Matthias Weyand zumindest sein Entenangeln weiterhin Teil der Kirmes bleiben, berichtet Torsten Mönnig, der jedoch die Absage für seinen Pizzastand nicht nachvollziehen konnte. Seine schöne, rustikale Holzhütte sei angeblich weniger geeignet für eine Kirmes als der Stand des anderen Betreibers. So habe sich der Ortsvorsteher lieber einen „bunten“ Stand gewünscht, wundert sich Mönnig, der gleich zwei schlechte Nachrichten verkraften musste.

Erst zwei Wochen vor Kirmes Nachricht erhalten

Nur zwei Wochen vor der Kirmes habe er die Nachricht erhalten, dass neben dem Pizzastand auch sein Entenangeln gestrichen sei und ein Anbieter mit Ballwurf-Stand den Vorzug erhalte. In Abstimmung mit dem Ortsvorsteher und dem Ortsbeirat habe die Stadtverwaltung als zusätzlichen Grund für den Rückzieher auf einen Vorfall während der Kirmes im vergangenen Jahr verwiesen. Hier hatte Mönnig seinen Stand aus Rücksicht auf einen anderen Beschicker etwas verschoben. Da er dadurch jedoch hinter dem TSG-Zelt stand, habe er darum ersucht, dass das Zelt montags abgebaut werde, damit er herausfahren und rechtzeitig zur Wallhäuser Kirmes gelangen könne. „Mir wurde fest zugesagt, dass das Zelt am Montag abgebaut wird“. Dies sei jedoch erst dienstags geschehen, woraufhin er tatsächlich etwas laut geworden wäre. Dafür habe es aber einen triftigen Grund gegeben, betont Mönnig. Dass dies nun jedoch als Vorwand genommen werde, um ihm auch seinen zweiten Stand zu verwehren, kann er nicht verstehen. Man hätte sich vor der Kirmes zusammensetzen und die Sache vernünftig klären können. Dann hätte er sich auch entschuldigt, versichert Mönnig.

Jetzt eine Woche keine Einnahmen

„Ich hatte natürlich fest damit gerechnet, die Zusagen auch diesmal zu bekommen“, sagt Mönnig. Besonders ärgert es ihn, dass die Absagen derart kurzfristig erfolgten. Leider sei es so, dass es hierfür keine festen Fristen bei einer Kirmes im Stadtgebiet gebe, anders als dies beim Jahrmarkt der Fall sei. „Trotzdem hätte man mir nicht so kurzfristig, sondern auch schon im Februar Bescheid geben können, dass wir an der Planiger Kirmes keinen Standplatz erhalten. Dann hätten wir uns um einen alternativen Standort auf einer anderen Kirmes bemühen können. „Jetzt aber habe ich eine Woche lang überhaupt keine Einnahmen“, klagt Mönnig. Sein Anwalt wird jetzt im Stadtrechtsausschuss nachhaken, warum die Absage so kurzfristig erfolgte. Zudem soll geklärt werden, dass er zumindest im nächsten Jahr wieder an der Planiger Kirmes präsent sein könne.