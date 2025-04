Entspannt auf der breiten Relaxbank aus Holz liegen und dabei die Aussicht über das romantische Nahetal genießen: Dies wird in Zukunft mit einem frischen kalten Getränk in der Hand möglich sein. Die Verbandsgemeinde (VG) Kirner Land wertet ihre Wanderwege mit schönen Rastplätzen auf. So die Idee, die Realität sieht indes anders aus: Noch keine Woche nach der Fertigstellung und noch vor der Eröffnung durch die Verwaltung wurde der Rastplatz in Hochstetten-Dhaun verwüstet. Das sorgt für Ärger und Wut auf unbekannt.

i Der Erdkühlschrank "Hopfenhöhle" eine gute Idee, aber wie lange hält so etwas? In Hochstetten-Dhaun nicht sehr lang. Sebastian Schmitt

Die beliebten Premiumwanderwege Wildgrafen-Weg in Hochstetten-Dhaun, die Vitaltour Felsengarten in Simmertal und die Bärenroute in Bärenbach werden nochmals verbessert. Wanderwart Manfred Schumacher gibt sich mit seinem Team größte Mühe beim Aufstellen der Relaxbänke samt Tische und Bänken.

i Wanderwart und Bauhof Mitarbeiter Manfred Schumacher (rechts) gibt sich mit Sebastian Kilian größte Mühe beim Aussuchen der Standorte und Aufbau der neuen Rastplätze. Sebastian Schmitt

Der besondere Höhepunkt der Stationen werden die „Hopfenhöhlen“ sein. An den neuen Rastplätzen können Wanderer eine erholsame Pause einlegen und sich dabei mit kühlen Getränken stärken. Die Erfrischung kommt nicht aus dem eigenen Rucksack, sondern aus einem Getränkehalter, der tief in den Erdboden eingelassen ist. Neben dem Erdkühlschrank und den Holzstelen mit integrierter Spendenbox gehören auch neue Bänke zum Konzept.