Trotz Protest bleibt der Grundsteuer-Hebesatz in Bingen hoch. 319 Innenstadt-Grundstücke sind betroffen, die politische Front ist gespalten. Welche Folgen hat das für Mieter und Stadt?

i Geschäfts- und Wohngebäude in der Binger Innenstadt: Die hohe Grundsteuer bleibt ein kontroverses Thema. Edgar Daudistel

Ein Antrag der FDP-Fraktion zur Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke fand keine Mehrheit. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hielten CDU, SPD, Grüne und AfD an ihrer Entscheidung fest, die bereits im Juni im Stadtrat beschlossen wurde. So bleibt der Hebesatz für die gemischt genutzten Grundstücke bei 1.200 Prozent. Die FDP hatte einen Hebesatz von 930 Punkten vorgeschlagen. Kämmerer Werner Pfeifer erläuterte, dass 319 gemischt genutzte Grundstücke betroffen seien. Diese befinden sich hauptsächlich in der Innenstadt. Im Erdgeschoss gibt es Geschäftsräume und darüber Wohnungen. Die anfallende Grundsteuer wird auf die Mieter umgelegt und in die Nebenkostenabrechnung einbezogen. Pfeifer verglich die Zahlen mit den Städten Bad Kreuznach, Lahnstein und Neuwied, wo die Hebesätze zwischen 1.250 und 1.400 Prozent liegen.

„Das ist der Sargnagel für die Innenstadt.“

Carsten Schröder (FDP)

Der Hebesatz für die nicht gewerblich genutzten Grundstücke bleibt bei 465 Prozent. Carsten Schröder, Fraktionsvorsitzender der FDP und Landtagskandidat, bezeichnete die Entscheidung als „Sargnagel für die Innenstadt“. Die hohe Besteuerung sorgt seit Langem für Gesprächsstoff in der Stadt. Mit der Petition „Bingen hebt ab“ ging die FDP an die Öffentlichkeit: „Das Thema ist noch nicht richtig in der Bevölkerung angekommen. Wenn die Nebenkostenabrechnung bei den Mietern ankommt, wird es ein Erwachen geben“, so Schröder.

Heinrich Welpe von der CDU erinnerte daran, dass vier im Stadtrat vertretene Parteien den Beschluss mittragen. Für Welpe ist es auch ein bisschen Wahlkampf, der bei dem Antrag der Freidemokraten mitschwinge. Michael Hüttner von der SPD betonte, dass für die hohe Steuerlast der Bodenrichtwert mit verantwortlich sei und das Land dies beschlossen hat, auch mit den Stimmen der FDP. Hohe Bodenrichtwerte werden zugrunde gelegt und die Grundstücke neu bewertet. Bei den über 9.000 Wohngrundstücken bleibt der Hebesatz bei 465 Punkten. Hüttner empfahl, einen Steuerberater einzuschalten, um Gewerbe und privat genutzte Wohnungen zu trennen.

Zu wenig Informationen für die Bürger?

Die Grünen unterstützen den Beschluss, so Fraktionssprecherin Ursula Hartmann-Graham. Ihrer Meinung nach sind die Bürger nicht ausreichend darüber informiert, wie die Entscheidung im Juni zustande kam. Sie beantragen, dass die Stadtverwaltung auf ihrer Website und in der Presse die Bürger ausführlich über den Hintergrund der Grundsteuerreform und die Entscheidung des Stadtrats zu differenzierten Hebesätzen der Grundsteuer B informiert. Dabei soll auch auf die grundsteuerliche Behandlung von gemischt genutzten Grundstücken eingegangen werden.

Oberbürgermeister Thomas Feser sagte zu, dass in der „Binger R(h)einschau“ und auf der Homepage Informationen zu dem Thema übersichtlich dargestellt werden.