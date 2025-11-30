VG zahlt Geld zurück Ärger in Bad Sobernheim um Ruegenbergs Spendenaufruf Silke Jungbluth-Sepp 30.11.2025, 11:00 Uhr

i Ende März 2026 setzt sich der Bad Sobernheimer Hausarzt Michael Nentwich zur Ruhe. Nach seinen Angaben will ab 1. April voraussichtlich eine Ärztin die Praxis in den Räumen in der Großstraße weiterführen. Lena Reuther

Es war wohl ein Alleingang des Sobernheimer Stadtchefs: Er hat einen Spendenaufruf zur Förderung einer Arztansiedlung gestartet, und online ein VG-Konto angeben. Das Geld ist aber für die Bürkle-Stiftung gedacht. Die VG zieht daher die Notbremse.

Die Freudenbotschaft von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg), dass er für Bad Sobernheim eine junge Hausärztin gefunden hat und sie sich dann niederlassen kann, wenn Bürger und Firmen rund 25.000 Euro als Unterstützung ihrer Niederlassung sammeln, ist zumindest verfrüht.







Artikel teilen

Artikel teilen