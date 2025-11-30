Ärger in Bad Sobernheim um Ruegenbergs Spendenaufruf 

Es war wohl ein Alleingang des Sobernheimer Stadtchefs: Er hat einen Spendenaufruf zur Förderung einer Arztansiedlung gestartet, und online ein VG-Konto angeben. Das Geld ist aber für die Bürkle-Stiftung gedacht. Die VG zieht daher die Notbremse.
Lesezeit 3 Minuten
Die Freudenbotschaft von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg), dass er für Bad Sobernheim eine junge Hausärztin gefunden hat und sie sich dann niederlassen kann, wenn Bürger und Firmen rund 25.000 Euro als Unterstützung ihrer Niederlassung sammeln, ist zumindest verfrüht.