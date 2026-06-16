Auftakt in Meisenheim Ältere Menschen im Umgang mit digitalen Medien stärken Roswitha Kexel 16.06.2026, 11:00 Uhr

i Die drei Frauen von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, Nicole Damer, Nicola Graf und Siglinde Bröder (von links), hatten einiges an Infomaterial mitgebracht, das sie auch an Simon Heinrich, Leiter des Dr.-Carl-Kircher-Hauses, weitergaben. Roswitha Kexel

Bis ins hohe Alter noch selbstständig in der eigenen Wohnung leben? Die Digitalisierung bietet dafür ganz neue Möglichkeiten.

„Wir wollen nicht nur in Einrichtungen eine Brücke bauen, sondern für alle“, informierte Nicole Damer von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz bei der Auftaktveranstaltung des Modellprojektes DiBiWohn+ im Meisenheimer Rathaus. Mit ihren Kolleginnen Nicola Graf und Siglinde Bröder stellte sie das Projekt „Digitale Sorgestrukturen und Bildung im Quartier und in Pflegeeinrichtungen stärken“ – kurz DiBiWohn+ – vor, das ältere Menschen im Umgang mit ...







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