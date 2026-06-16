Bis ins hohe Alter noch selbstständig in der eigenen Wohnung leben? Die Digitalisierung bietet dafür ganz neue Möglichkeiten.
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„Wir wollen nicht nur in Einrichtungen eine Brücke bauen, sondern für alle“, informierte Nicole Damer von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz bei der Auftaktveranstaltung des Modellprojektes DiBiWohn+ im Meisenheimer Rathaus. Mit ihren Kolleginnen Nicola Graf und Siglinde Bröder stellte sie das Projekt „Digitale Sorgestrukturen und Bildung im Quartier und in Pflegeeinrichtungen stärken“ – kurz DiBiWohn+ – vor, das ältere Menschen im Umgang mit ...