Swingende Festtöne Adventliche Jazzklänge in Daxweiler begeistern Zuhörer Jens Fink 17.12.2025, 14:00 Uhr

i Mit internationalen Weihnachtsklassikern begeisterte „All that Jazz“ beim Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche. Jens Fink

Weihnachtsklassiker mal anders: In Daxweiler verwandelten swingende Jazzklänge die Kirche in einen Ort voller Magie. Die Band All that Jazz ließ Evergreens und Gospels in neuem Glanz erstrahlen – und rührte das Publikum zu standing ovations.

Adventliche Musik im Stile des Jazz erlebten die Zuhörer in der katholischen Kirche. Hier präsentierte die Gruppe All that Jazz internationale Weihnachtsklassiker der besonderen Art. "Morgen kommt der Weihnachtsmann", verkündete die bestens aufgelegte Sängerin Jasmin Shakir und verbreitete auch mit dem Musical-Evergreen "Meet me in Saint Louis" beste Laune im voll besetzten Gotteshaus.







