Seitr 15 Jahren führt die 63-jährige Idilia da Costa das Kreuznacher Café Tomar in der Planiger Straße. Sonntag, 20. Juli, ist ihr letzter Tag – sie kehrt zurück in ihre Heimat Portugal.

In der Planiger Straße war es eine gastronomische Ikone – das portugiesische Café Tomar mit kleinem Laden für Spezialitäten von der iberischen Halbinsel. Idilia da Costa-Graca (von ihren Gästen „Maria“ genannt ...) wird am 20. Juli zum letzten Mal den Kaffee ausschenken, der in ganz Bad Kreuznach legendär ist – natürlich brasilianischer Herkunft, sehr schmackhaft und unglaublich günstig. Der Espresso für 1,30 Euro, das ist ein Preis, den man kaum noch nachvollziehen kann, wenn man sich andere Cafés der Stadt anschaut.

Doch das Café Tomar ist alleine vom Namen her schon interessant, denn es ist quasi ein Wortspiel. „Tomar“ steht sowohl im Portugiesischen wie im Spanischen für „trinken“, doch es ist weit mehr als das: Tomar ist die Heimatstadt von Idilia da Costa, etwa hundert Kilometer nördlich von Lissabon, zwanzig Kilometer vom Atlantik entfernt. Dorthin kehrt sie zurück, und es ist für die heute 63-Jährige eine Rückkehr zur Familie. In Tomar leben ihre Mutter, ihre Schwester und ihr Sohn, dort gibt es auch schon Enkel. Die Stadt wirbt kulturtouristisch als alter Sitz des Templerordens für sich, die Kapelle „Convento de Cristo“ aus dem 12. Jahrhundert steht monumental auf einem Hügel über der Stadt. Idilia da Costa wird in ihrem Haus in den Bergen über Tomar wohnen.

Stammgäste schmerzt der Abschied sehr

Ja, Bad Kreuznach sei ihr auch eine Heimat geworden, sagt sie. Daran „schuld“ haben sicher Stammkunden wie der Ebernburger Hans-Heinrich „John“ Peter, bekannt als Sänger diverser Kreuznacher Kult-Rockgruppen wie P.A. Rogers. Er hilft Idilia da Costa bei administrativen Dingen, schließlich war er lange in der Kreisverwaltung tätig – dafür bekommt er im Café Tomar seinen geliebten Espresso mit Schuss. Ihn schmerzt der Abschied sehr.

Idilia da Costa ist an der Nahe heimisch, aber ihre Familie lebe nun einmal in Portugal. Und es ist Zeit, die harte Arbeit zu Ende zu bringen. Im kleinen Hof des Cafés Tomar sitzen Gäste, die Idilia da Costa mit inbrünstiger Überzeugung als „fleißigste Frau Kreuznachs“ bezeichnen. Sie führte den Laden alleine. Und zwar jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. In der Frühe kamen viele Handwerker zum Arbeitsbeginn bei ihr vorbei, um einen Kaffee zu schlürfen – das Geschäft nahm sie mit, und sie blieb bis abends im Geschäft. Dort verkaufte sie neben dem Kaffee-Service portugiesische Spezialitäten, von der originalen Limo bis zum Rotwein aus dem Douro-Tal.

Am 22. Juli endet die Ära

Das Café Tomar ist keine Schickimicki-Schänke, sondern ein kleines Café mit Shop, wie man es aus Südeuropa kennt, als Tourist immer liebt und am liebsten mit nach Hause nehmen würde. Im Jahre 1994 kam Idilia da Costa nach Stromberg, seit 2010 führt sie das Kreuznacher Café Tomar. 15 Jahre Arbeit ohne Pause, und sie wohnt auch direkt obendrüber. Nun steht ihr Abschied bevor: „Adeus, Senhora da Costa“ würde man in Portugal sagen.

Wer als „Gässje“ dieses Café noch nicht kennt, sollte es die nächsten Tage bis einschließlich 20. Juli unbedingt nachholen. Es gibt hier nur ein Wort: Kult!