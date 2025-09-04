Im Jahre 1958 trafen sich Charles de Gaulle und Konrad Adenauer in Frankreich, um der deutsch-französischen Freundschaft den Weg zu ebnen. Die Premiere des Films von ZDF und Arte mit Burghart Klaußner in einer Hauptrolle fand in Bad Kreuznach statt.

Bad Kreuznach. Jeder Platz des größten Kinosaals im Cineplex ist besetzt, schon vor dem Eingang stauten sich die Menschenmengen – wie es sich für eine Premiere eben gehört. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hatte Ende August Schüler und Interessierte dazu eingeladen, dem von ZDF und Arte produzierten Film „An einem Tag im September“ mit anschließender Gesprächsrunde beizuwohnen.

Bad Kreuznach. Jeder Platz des größten Kinosaals im Cineplex ist besetzt, schon vor dem Eingang stauten sich die Menschenmengen – wie es sich für eine Premiere eben gehört. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hatte Ende August Schülerinnen und Interessierte dazu eingeladen, dem von ZDF und Arte produzierten Film “An einem Tag im September„ mit anschließender Gesprächsrunde beizuwohnen. Der Film von Kai Wessel behandelt das erste Treffen von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer im Wohnhaus des Ersteren am 14. September 1958. Es ist das erste Treffen der Staatschefs Frankreichs und Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Zusammenkommen wirkte stark polarisierend auf die Bevölkerung, deren Kriegswunden noch tiefe Schmerzen im Zusammenhang mit dem jeweils anderen Staat bedeuteten.

i Der Saal, gefüllt mit Schülern und Interessierten, ist am Ende der Vorstellung und Gesprächsrunde positiv überrascht. Mikka Wagner

So führt der Film durch den Tag: Man trifft auf junge Journalistinnen, die progressiv auf Versöhnung hoffen, auf Kriegstraumatisierte, auf die Politiker – und vor allem die Menschen – Charles de Gaulle (Jean-Yves Berteloot) und Konrad Adenauer (Burghart Klaußner). Der Stoff ist trocken, es geht schließlich um Verhandlungen innen- und außenpolitischer Themen, über den Inhalt des Zwiegesprächs ist nichts bekannt. Drehbuchautor Fred Breinersdorfer nennt diese Situation eine „Schlüssellochperspektive“. Man weiß zwar, dass am Ende des Tages die deutsch-französische Freundschaft möglich wurde und zwei Monate darauf – an einem Tag im November – im Bad Kreuznacher Kurhaus besiegelt. Frank Zervos, stellvertretender Programmdirektor des ZDF und gebürtiger Bad Kreuznacher, ließ offen, ob es eine Fortsetzung der Geschichte im Kreuznacher Umfeld geben wird.

i Burghart Klaußner ist Schauspieler und Theaterregisseur. Er spielt Konrad Adenauer. Hansjörg Rehbein

Die Dialoge sind frei erfunden und versuchen, den damaligen Zeitgeist wiederzugeben. Deshalb wirken die langatmigen Gespräche sehr gefühls- und sinnschwanger, den Grat zwischen Pathetik und politischem Inhalt kann vielleicht nur das melancholisch-nachdenkliche Spiel Klaußners halten. „Man muss sich Adenauer zurückgezogen und einsam vorstellen“, meint Klaußner, um seine Rolle zu verdeutlichen.

In diesen Momenten zeigt der Film Stärken – besonders dann, wenn weniger gesprochen wird und man Symbole sprechen lässt: Zum Abend hin, die Sonne geht gerade unter, gehen de Gaulle und Adenauer spazieren und stellen sich auf eine Bank mitten im Feld. Dort stehen die beiden wie Schuljungen – „Kann Politik Freundschaft sein?“, wird später gefragt. Oder wenn Adenauer der Familie de Gaulle eine Madonna schenkt, die den verstorbenen Christus hält, ein Holzschnitt aus Familieneigentum – das Symbol für Leid und Hoffnung gleichermaßen, Erlösung und Sehnsucht, spricht Bände über die Möglichkeit zweier Menschen, sich nach der Tragik des Zweiten Weltkriegs näherzukommen. Der Film hätte schließlich auch als Stummfilm funktioniert.

i Bevor Saalgäste Fragen stellen konnten, besprach sich zuerst der Moderator mit den Gästen (von links): Marine Vadelorge, Julia Klöckner, Burghart Klaußner, Frank Zervos. Mikka Wagner

Die deutsch-französische Freundschaft aber wird durch die Produktion selbst schon ausgedrückt. Denn während der Dreharbeiten sprachen Klaußner und Berteloot ihre jeweilige Landessprache – Deutsch und Französisch. Für die Fernsehfassung wurden die Stimmen noch für die je andere Sprache nachsynchronisiert, sodass Arte für beide Länder senden kann.

Die Gesprächsrunde, unter anderem mit Klaußner, Breinersdorfer und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, weist besonders auf die Aktualität des Films hin. Schüler stellen Fragen zur Beziehung der Staaten heutzutage: Klöckners Resümee ist durchweg positiv – sie freut sich auf regen Austausch zwischen den Staaten. Aber auch die Schwere der Annäherung damals für Dutzende Jahre verfeindete Staaten wird thematisiert. Und es stimmt: Vielleicht kann genau das der Film besonders gut zeigen und, wie Klaußner betont, ein Vorbild für heutige Verhandlungen vorhalten – denn schwere Verhandlungen seien aktuell in der ganzen Welt zu führen.

Ab Freitag, 6. September, kann man den Film bereits in der ZDF-Mediathek anschauen. Am Donnerstag, 12. September, läuft er um 20.15 Uhr auf Arte, drei Tage später zur gleichen Uhrzeit im ZDF.