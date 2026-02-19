Ende des Personalstreits ADD ebnet Weg für Höhergruppierungen in Bad Kreuznach Marian Ristow 19.02.2026, 15:00 Uhr

i Das Bad Kreuznacher Rathaus ist der Sitz der Stadtverwaltung. Am Mittwoch tagt hier der Haupt- und Personalausschuss. Marian Ristow

Nach zweijährigem Ringen gibt die Aufsichtsbehörde grünes Licht für bessere Besoldungen im Rathaus. Davon profitieren unter anderem Geschäftsleiterin Nathalie Herberger sowie die Spitzen von Bauhof und Bauamt in der Kurstadt.

Wenn sich am Mittwochabend der städtische Haupt- und Personalausschuss um 17.30 Uhr im Rathaus zur Sitzung trifft, wird es auch um die Stellenpläne der Stadtverwaltung für 2025 und 2026 gehen. Beim Thema Stellenplan dürften die meisten Stadtpolitiker aufhorchen.







Artikel teilen

Artikel teilen