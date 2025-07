Sommerferien voller Action, Natur und Abenteuer – das diesjährige Ferienprogramm der Verbandsgemeinde Kirner Land begeistert mit Vielfalt, Herzblut und jeder Menge spannender Angebote. Drei besonders gelungene Aktionen zeigen eindrucksvoll, wie kreativ und liebevoll die Aktivitäten gestaltet sind.

i Beste Stimmung beim Kinderklettern des Alpenvereins in Kallenfels. Sebastian Schmitt

Klettern am Elefantenhaus – Mut, Seil und Stockbrot

Am Freitag verwandelte sich das Gelände rund um das Elefantenhaus im Kirner Stadtteil Kallenfels in ein kleines Outdoor-Abenteuerland. Der Deutsche Alpenverein mit Leiter Heiko Kaiser lud Kinder zum Ferienklettern ein. Unter fachkundiger Anleitung lernten die Teilnehmenden den Umgang mit Kletterseil, Gurt und Höhe. Die Umgebung bot ideale Bedingungen, und sogar Kinder, die sich zunächst nicht trauten, wagten schließlich – liebevoll unterstützt – ihre ersten Höhenmeter. Organisatorin Jolanta Werle sorgte mit Muffins, Würstchen und Lagerfeuer-Romantik für die passende Stärkung. Vater Thorsten Borger lobte das Programm: „Meiner Tochter hat das Klettern sehr viel Spaß gemacht. Das Stockbrot war das Highlight – sie würde sofort wieder mitmachen.“

i Jugendwart Maxi Dluhi (links) freute sich, dass so viele Kinder zum Schnuppertag zum angelverein an die Nahe kamen. Sebastian Schmitt

Angel-Abenteuer an der Nahe – Faszination am Haken

Bereits am Samstag ging es für 15 Kinder ans Ufer der Nahe zum Schnupperangeln mit dem Fischereiverein Kirn 1938 e.V. Unter Anleitung von erfahrenen Vereinsmitgliedern lernten die Kinder, wie man Köder anbringt, auswirft und Futter zum Anlocken einsetzt. Auch das sogenannte „Trockenangeln“ – bei dem Ziel- und Weitwürfe trainiert werden – stand auf dem Programm. Jugendwart Maxi Dluhi erklärte: Die Kinder angelten mit Begeisterung, wogen ihre Fänge und setzten die Fische wieder zurück. Am Ende wurde ein Sieger der kleinen Angel-Olympiade gekürt. Die siebenjährige Loreen Dluhi fasst ihre Erlebnisse so zusammen: „Das Angeln war toll, besonders wenn ein Fisch angebissen hat. Ich hab schnell den Dreh rausgehabt: Maden auf den Haken, auswerfen, kurbeln. Am schönsten war es, einen Fisch in der Hand zu halten und danach Würstchen zu grillen. – Angeln ist einfach cool!“

i Das Ferienprogramm vom TV Hennweiler begeisterte erneut über 15 Kinder. Sebastian Schmitt

Geheime Mission in Hennweiler – Agenten auf Schnitzeljagd

Am Montag, 21. Juli 2025, verwandelte sich Hennweiler in ein riesiges Spielfeld für kleine Nachwuchs-Agenten. Der Turnverein Hennweiler setzte das erfolgreiche Osterferienprogramm fort und schickte die 19 Kinder auf geheime Mission. Mit Rätseln, versteckten Hinweisen, Geheimschriften und spannenden Aufgaben wie Sackhüpfen, Dosenpyramiden und Eierlauf mussten die Agenten Hinweise entschlüsseln – wer besonders clever war, verdiente sich ein Eis. Betreuer Florian Dluhi berichtet: „Geplant waren drei Stunden, am Ende wurden es vier – die Kinder wollten einfach nicht aufhören. Zum Abschluss gab es Würstchen an der Lützelsoonhalle.“ Besonders bemerkenswert: Getränke und Snacks wurden bewusst im örtlichen Dorfladen gekauft – ein Zeichen der Unterstützung für die regionale Infrastruktur.