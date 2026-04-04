Müllberge statt Osterglanz: Die Gerbergasse in Bad Kreuznach überrascht mit einer "besonderen" Osterdeko. Doch wer trägt die Verantwortung für dieses zweifelhafte Kunstwerk direkt vor dem sanierten Spielplatz?
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Na, wenn das Wetter nicht so wirklich mitspielt, dann muss man eben in die Trickkiste greifen. Da die Sonne zu Ostern nur manchmal durch die Wolkendecke lugt, haben pfiffige Anwohner der Gerbergasse im historischen Stadtkern (Altstadt, Neustadt – nennen Sie das Quartier, wie Sie wollen) eine wunderbare Idee umgesetzt und die Szenerie mit ortstypischen Devotionalien verziert.