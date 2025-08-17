Ein achtjähriges Kind hat sich Freitagabend bei einem Fahrradunfall in Lauterecken leicht verletzt. Der Junge war gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit seiner Familie auf einem parallel zum Glan verlaufenden Radweg unterwegs. In Höhe einer Kleingartenanlage versuchte der Junge nach Angaben der Polizei zwischen einem am linken Wegesrand parkenden roten Auto und einem auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Fahrrad mit rotem Anhänger hindurchzufahren. Dabei kam er aufgrund der schmalen Durchfahrt ins Straucheln und stürzte. Der Achtjährige erlitt leichte Prellungen am linken Arm sowie an der linken Bauchseite.

Der Besitzer des stehenden Fahrrads mit Anhänger entfernte sich nach dem Unfall vom Ort des Geschehens. Laut Zeugenaussagen handelt es sich um einen Mann mit langen grauen Haaren. Er war in Begleitung eines beigen Hundes. Wer Hinweise zu dem beschriebenen Radfahrer geben kann oder sich selbst wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0631/369-14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. red