Auf die Nachwuchsarbeit ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr stolz. Und trotz eines Minus hat er in Gemeinschaft und Ausstattung investiert. Auch die 120 Einsätze im vergangenen Jahr waren Thema in der jüngsten Hauptversammlung.
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Mit viel Stolz, Dankbarkeit und Rückenwind für die Zukunft ist die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Kirn im Gerätehaus über die Bühne gegangen. Neben rund 100 Gästen nahmen auch Bürgermeister Thomas Jung, Wehrführer Markus Späth und der neu gewählte Wehrleiter Jeffrey Mitchell teil.