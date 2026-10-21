Massenkarambolage am Morgen Acht Fahrzeuge bei Auffahrunfall auf B41 beschädigt Marian Ristow 21.10.2026, 10:16 Uhr

i Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle nach der Massenkarambolage auf der B41 bei Bad Kreuznach. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Frühmorgens verwandelt sich die B41 in ein Trümmerfeld: Bei einem Auffahrunfall räumen Einsatzkräfte die Unfallstelle und versorgen Verletzte. Wie es dazu kam und welche Folgen blieben, lesen Sie im Bericht.

Am Mittwochmorgen ist es gegen 7.45 Uhr auf der B 41 kurz vor der Ausfahrt Winzenheim in Fahrtrichtung Michelin zu einem Auffahrunfall gekommen. Verkehrsteilnehmer setzten den Notruf ab.Insgesamt waren acht Pkw in den Unfall verwickelt. Vier Fahrzeuge wurden leicht, vier schwer beschädigt.







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