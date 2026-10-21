Massenkarambolage am Morgen
Acht Fahrzeuge bei Auffahrunfall auf B41 beschädigt
Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle nach der Massenkarambolage auf der B41 bei Bad Kreuznach.
Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle nach der Massenkarambolage auf der B41 bei Bad Kreuznach.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Frühmorgens verwandelt sich die B41 in ein Trümmerfeld: Bei einem Auffahrunfall räumen Einsatzkräfte die Unfallstelle und versorgen Verletzte. Wie es dazu kam und welche Folgen blieben, lesen Sie im Bericht.

Lesezeit 1 Minute
Am Mittwochmorgen ist es gegen 7.45 Uhr auf der B 41 kurz vor der Ausfahrt Winzenheim in Fahrtrichtung Michelin zu einem Auffahrunfall gekommen. Verkehrsteilnehmer setzten den Notruf ab.Insgesamt waren acht Pkw in den Unfall verwickelt. Vier Fahrzeuge wurden leicht, vier schwer beschädigt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren