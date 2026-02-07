Das Aus der Reinert-Produktion hat Auswirkungen auf alle Abwasserkunden der früheren VG Nahe-Glan. Sie müssen für die Kosten der Überkapazitäten der Kläranlage Booser Au aufkommen, nachdem die Firma als großer Sondereinleiter weggefallen ist.
Lesezeit 4 Minuten
Dürfen Abwasserkunden der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan mit den Folgen der Reinert-Schließung belastet werden? Oder müssen die Kosten der dadurch entstandenen Kläranlagen-Überkapazität über den VG-Haushalt getragen werden?Diese Frage hatte die Unabhängige Bürgerliste (UBL) in der Haushaltssitzung des VG-Rats aufgeworfen.