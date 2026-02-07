VG Nahe-Glan: Überkapazitäten Abwasserkunden müssen für Aus der Reinert-Gruppe zahlen Silke Jungbluth-Sepp 07.02.2026, 11:00 Uhr

i Die Kläranlage Booser Au hat Überkapazitäten, seit die Reinert-Gruppe ihren Produktionsstandort in Monzingen stillgelegt hat. Nun kommen auch die ab 2026 geplanten Investitionen auf den Prüfstand. Silke Jungbluth-Sepp

Das Aus der Reinert-Produktion hat Auswirkungen auf alle Abwasserkunden der früheren VG Nahe-Glan. Sie müssen für die Kosten der Überkapazitäten der Kläranlage Booser Au aufkommen, nachdem die Firma als großer Sondereinleiter weggefallen ist.

Dürfen Abwasserkunden der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan mit den Folgen der Reinert-Schließung belastet werden? Oder müssen die Kosten der dadurch entstandenen Kläranlagen-Überkapazität über den VG-Haushalt getragen werden?Diese Frage hatte die Unabhängige Bürgerliste (UBL) in der Haushaltssitzung des VG-Rats aufgeworfen.







