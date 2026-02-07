VG Nahe-Glan: Überkapazitäten 
Abwasserkunden müssen für Aus der Reinert-Gruppe zahlen
Die Kläranlage Booser Au hat Überkapazitäten, seit die Reinert-Gruppe ihren Produktionsstandort in Monzingen stillgelegt hat. Nu
Die Kläranlage Booser Au hat Überkapazitäten, seit die Reinert-Gruppe ihren Produktionsstandort in Monzingen stillgelegt hat. Nun kommen auch die ab 2026 geplanten Investitionen auf den Prüfstand.
Silke Jungbluth-Sepp

Das Aus der Reinert-Produktion hat Auswirkungen auf alle Abwasserkunden der früheren VG Nahe-Glan. Sie müssen für die Kosten der Überkapazitäten der Kläranlage Booser Au aufkommen, nachdem die Firma als großer Sondereinleiter weggefallen ist.

Lesezeit 4 Minuten
Dürfen Abwasserkunden der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan mit den Folgen der Reinert-Schließung belastet werden? Oder müssen die Kosten der dadurch entstandenen Kläranlagen-Überkapazität über den VG-Haushalt getragen werden?Diese Frage hatte die Unabhängige Bürgerliste (UBL) in der Haushaltssitzung des VG-Rats aufgeworfen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren