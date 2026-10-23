Ehepaar Maier setzt sich ein Abtweiler ehrt ein engagiertes Duo aus Staudernheim Roswitha Kexel 23.10.2026, 15:00 Uhr

i Norbert Maier übt seit mehr als 25 Jahren die Tätigkeit des Gemeindearbeiters aus und behält diesen Job weiterhin, obwohl das Ehepaar mittlerweile nach Staudernheim umgezogen ist. Karin Maier leitet seit 30 Jahren den Flötenkreis. Ortsbürgermeister Peter Michel dankte beiden für ihr Engagement in der Gemeinde Abtweiler. Roswitha Kexel

In der Abtweilerer Gemeinderatssitzung wurde das Ehepaar Norbert und Karin Maier geehrt, das sich seit vielen Jahren für das Dorf einsetzt und dort aktiv ist. Außerdem ging es um die Planung der 900-Jahr-Feier im Jahr 2028.

Der Ort Abtweiler wurde 1128 erstmals urkundlich erwähnt. Demnach kann die Gemeinde im Jahr 2028 ihr 900-jähriges Bestehen feiern. Bis dahin ist einiges vorzubereiten. Ortsbürgermeister Peter Michel kündigte in der Gemeinderatssitzung an, dass er eine Anfrage an Bürger und Vereine richten wolle, wer sich in die Planung und Organisation des Jubiläums einbringen möchte.







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