Bad Kreuznachs Blaue Eisdiele Absolutes Halteverbot und das „teuerste Eis des Lebens“ Christine Jäckel 28.10.2026, 11:00 Uhr

i Auf der Seite der Blauen Eisdiele besteht ein absolutes Halteverbot, während auf der anderen Seite der Konrad-Frey-Straße ein eingeschränktes Halteverbot eingerichet wurde. Dadurch sehen sich die Betreiber des weithin bekannten Eissalons benachteiligt. Christine Jäckel

Ein kurzer Stopp für eine Kugel Eis – und schon droht ein saftiges Knöllchen. Die Blaue Eisdiele kämpft gegen ein Halteverbot, das Kunden in die „Falle“ lockt. Wer hat hier Recht: die Stadt oder die beliebte Eisdiele?

Die Blaue Eisdiele in der Mannheimer Straße ist im Sommerhalbjahr der Anziehungspunkt für Eisfans in der oberen Mannheimer Straße. Das Unternehmen der Familie Costantin ist weithin bekannt für die Qualität seines Speiseeises. Aber Autofahrer, die kurz mal anhalten, um sich eine leckere kühle Kugel zu besorgen, sollten auf den Hinweis an der Eingangstür achten.







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