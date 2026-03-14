Bad Sobernheimer Lkw-Experten Abschleppprofis von Kappler bergen rund um die Uhr Sebastian Schmitt 14.03.2026, 19:00 Uhr

i Mit schwerem Gerät und viel Fingerspitzengefühl hebt der Abschlepp- und Bergedienst Kappler selbst ungewöhnliche Fahrzeuge sicher aus misslichen Lagen. Sebastian Schmitt

Wenn tonnenschwere Technik und Fingerspitzengefühl gefragt sind, zählt jeder Handgriff. Die Bergespezialisten von Kappler holen feststeckende Lkw, umgestürzte Gliederzüge und selbst Fahrzeuge aus Teichen – rund um die Uhr und bei jedem Wetter.

Wenn auf der B41 bei Niederhambach ein Gliederzug umkippt oder ein Wagen im Waldweg feststeckt, ist Fingerspitzengefühl gefragt – und tonnenschwere Technik. Der Abschlepp-, Berge- und Krandienst Kappler aus Bad Sobernheim ist rund um die Uhr erreichbar – vom platten Reifen bis zur Unfallbergung von Lastwagen und Bussen.







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