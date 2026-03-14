Wenn tonnenschwere Technik und Fingerspitzengefühl gefragt sind, zählt jeder Handgriff. Die Bergespezialisten von Kappler holen feststeckende Lkw, umgestürzte Gliederzüge und selbst Fahrzeuge aus Teichen – rund um die Uhr und bei jedem Wetter.
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Wenn auf der B41 bei Niederhambach ein Gliederzug umkippt oder ein Wagen im Waldweg feststeckt, ist Fingerspitzengefühl gefragt – und tonnenschwere Technik. Der Abschlepp-, Berge- und Krandienst Kappler aus Bad Sobernheim ist rund um die Uhr erreichbar – vom platten Reifen bis zur Unfallbergung von Lastwagen und Bussen.