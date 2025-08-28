Von gut 70 abgeschleppten Autos an den Jahrmarktstagen in Bad Kreuznach standen die meisten im Brückes. Wessen Auto entfernt wurde, der musste gut 400 Euro zahlen.

Für den einen oder anderen hieß es am Kreuznacher Jahrmarkt „nix wie enunner zum deier Schbass“: Wie Ordnungsdezernent Markus Schlosser auf Anfrage des „Oeffentlichen“ mitteilte, sind an den Tagen des Kreuznacher Jahrmarkts im August insgesamt 71 Fahrzeuge abgeschleppt worden. Die meisten standen falsch im Brückes – hier hatten sogar Anwohner aktuell die Jahrmarktsbesucher über soziale Medien im Internet gewarnt. Vor den Wohnhäusern zwischen Hausnummer 14 und Wasserstraße war trotz der dort vorhandenen Parkmarkierungen Halten verboten, entsprechende Schilder waren aufgestellt – aber sie wurden von vielen im fröhlichen Jahrmarktsgewusel wohl übersehen.

Alleine im Brückes kam es zu 31 abgeschleppten Autos. Im Bereich der Mühlenstraße wurden 14 Autos entfernt, rund um die Flucht- und Rettungswege am Nahe-Stadion waren es zwölf Fahrzeuge. An der Heidenmauer ereilte elf Autoparker das Schicksal. An anderen Stellen wurden noch drei weitere Autos entfernt.

Das Abschleppen ist eine ärgerliche und kostspielige Angelegenheit: Laut Markus Schlosser waren pro Abschleppvorgang 310 Euro für den Abschleppdienst fällig, außerdem noch die Verwaltungsgebühr von 50 Euro. Zu guter Letzt natürlich noch die Verwarnung: Abstellen im Halteverbot 40 Euro, Abstellen im Halteverbot über eine Stunde 50 Euro und auf einem Parkplatz für beeinträchtigte Menschen 55 Euro.