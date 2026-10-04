Kreuznacher Kirche vor dem Aus Abschied zum Jahresende: Markuszentrum wird verkauft Cordula Kabasch 04.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Glocken des Gemeindezentrums Markuskirche in der Matthias-Grünewald-Straße werden am Jahresende zum letzten Mal läuten: Das Zentrum soll verkauft werden. Alle Veranstaltungen, die dort stattgefunden haben, sollen ins Gemeindezentrum Johanneskirche verlegt werden. Cordula Kabasch

Die Glocken des Gemeindezentrums Markuskirche läuten am Jahresende zum letzten Mal: Das Zentrum soll verkauft werden. Zwei Interessenten gibt es bereits. Die dortigen Veranstaltungen sollen dann im Johanneszentrum stattfinden.

Das Gemeindezentrum Markuskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Kreuznach wird zum Jahresende geschlossen. Das bestätigte Presbyteriums-Vorsitzender Michael Vesper auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Kirchengemeinde ist zurzeit in Gesprächen mit zwei christlichen Gemeinschaften, die Interesse an einem Kauf des Zentrums haben.







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