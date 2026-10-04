Die Glocken des Gemeindezentrums Markuskirche läuten am Jahresende zum letzten Mal: Das Zentrum soll verkauft werden. Zwei Interessenten gibt es bereits. Die dortigen Veranstaltungen sollen dann im Johanneszentrum stattfinden.
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Das Gemeindezentrum Markuskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Kreuznach wird zum Jahresende geschlossen. Das bestätigte Presbyteriums-Vorsitzender Michael Vesper auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Kirchengemeinde ist zurzeit in Gesprächen mit zwei christlichen Gemeinschaften, die Interesse an einem Kauf des Zentrums haben.