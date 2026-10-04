Kreuznacher Kirche vor dem Aus
Abschied zum Jahresende: Markuszentrum wird verkauft
Die Glocken des Gemeindezentrums Markuskirche in der Matthias-Grünewald-Straße werden am Jahresende zum letzten Mal läuten: Das
Die Glocken des Gemeindezentrums Markuskirche in der Matthias-Grünewald-Straße werden am Jahresende zum letzten Mal läuten: Das Zentrum soll verkauft werden. Alle Veranstaltungen, die dort stattgefunden haben, sollen ins Gemeindezentrum Johanneskirche verlegt werden.
Cordula Kabasch

Die Glocken des Gemeindezentrums Markuskirche läuten am Jahresende zum letzten Mal: Das Zentrum soll verkauft werden. Zwei Interessenten gibt es bereits. Die dortigen Veranstaltungen sollen dann im Johanneszentrum stattfinden.

Lesezeit 2 Minuten
Das Gemeindezentrum Markuskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Kreuznach wird zum Jahresende geschlossen. Das bestätigte Presbyteriums-Vorsitzender Michael Vesper auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Kirchengemeinde ist zurzeit in Gesprächen mit zwei christlichen Gemeinschaften, die Interesse an einem Kauf des Zentrums haben.
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