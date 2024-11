Kirn. Nach 44 Jahren Polizeidienst wurde der Erste Polizeihauptkommissar Harald Gäns von Polizeipräsident Reiner Hamm in einer harmonischen Feier als Leiter der Polizeiinspektion Kirn in den Ruhestand verabschiedet. In der musikalisch umrahmten Feier mit rund 100 Gästen im Großen Saal der Verbandsgemeinde Kirner Land verpflichtete Hamm gleichzeitig Michael Schmidt als PI-Leiter und Daniel Heyda als dessen Stellvertreter.