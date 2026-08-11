Sperrung in Kirn Abriss missglückt: Obersteiner Straße ist zu Sebastian Schmitt 11.08.2026, 09:03 Uhr

i Absperrungen sichern nun den Bereich rund um das betroffene Wohnhaus. Sebastian Schmitt

Nach einem missglückten Dachabriss ist eine der wichtigsten Kirner Zufahrtsstraßen jetzt vollständig gesperrt - es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der missglückte Teilabriss eines Dachstuhls hat nun weitreichende Folgen für den Verkehr in Kirn. Nachdem die Obersteiner Straße zunächst nur halbseitig gesperrt war, ist eine der verkehrsreichsten Zufahrten der Stadt jetzt vollständig dicht. Hintergrund sind notwendige Sicherungsarbeiten an dem Wohnhaus und Zweifel an der Standsicherheit des Gebäudes.







Artikel teilen

Artikel teilen