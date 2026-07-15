Verbot an Kreuznacher Schule Abpfiff auf Schulhof: Kinder dürfen keine Körbe werfen Cordula Kabasch 15.07.2026, 06:00 Uhr

i Ballspielen verboten: Nach der Schule darf der Schulhof an der Kleiststraße zwar genutzt werden. Der Basketballkorb ist dabei aber tabu - und jedes andere Ballspiel auch. Harald Gebhardt

Dafür gab’s die Rote Karte: Auf dem Schulhof an der Kleistschule dürfen Kinder nachmittags nicht mit dem Ball spielen. Das führte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Vater und der Schulamtsleitung, zu der auch die Polizei gerufen worden ist.

Nach dem Unterricht wird auf dem Schulhof der Grundschule Kleiststraße gespielt: Basketball, Fangen, Verstecken. Von 16 bis 19 Uhr ist der Platz für Kinder bis 12 Jahre geöffnet. Das gerät nun zum Streitfall: Ein Vater wirft der Schulamtsleiterin vor, eine Gruppe Kinder vertrieben zu haben – und unter Berufung auf ihre Position ein angebliches Hausrecht durchsetzen zu wollen.







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