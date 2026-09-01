Kirner Krankenhaus
„Abnicken wird es in Kirn nicht geben“
Schon im August 2019 demonstrierten die Kirner für ihr Hospital. Das soll nun am Mittwochmorgen wiederholt werden.
Schon im August 2019 demonstrierten die Kirner für ihr Hospital. Das soll nun am Mittwochmorgen wiederholt werden.
Armin Seibert

Am Dienstag soll Gesundheitsminister Clemens Hoch mit der künftigen Entwicklung des Kirner Krankenhauses an die Öffentlichkeit gehen. Die kämpfende Kirner Bürgerinitiative ruft für Mittwochmorgen, 2. September, 10.30 Uhr, zu einer Demo auf. 

Lesezeit 2 Minuten
Für Ellen und Michael Müller als Vertreter der Bürgerinitiative für das Kirner Krankenhaus ist die Lage aktuell ein einziger Kontrast: Während sie selbst im wunderschönen Limone am Gardasee urlauben, deutet sich zuhause in Kirn der Niedergang des Krankenhauses an.
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