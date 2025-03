Alle 47 Schülerinnen und Schüler haben ihr Abitur am Gymnasium an der Stadtmauer im Herzen der Kreisstadt bestanden. 16-mal steht die Eins vor dem Komma.

„Klein, aber fein“ – mit diesen Worten beschreibt Schulleiter Christian Petri den Abiturjahrgang des Gymnasiums an der Stadtmauer (Stama). 47 Schüler erhielten am vergangenen Freitag bei der akademischen Feier in der Aula ihr Abiturzeugnis. Das seien etwas weniger Absolventen als sonst, so Petri. Doch alle Schüler des Jahrgangs hätten ihr Abitur bestanden. 16 Schüler schnitten mit einer Eins vor dem Komma ab – darunter ein Mal die 1,0. Das Abitur am Stama steht unter dem Motto „Stamaskenball – Nach 13 Jahren ausgetanzt“. Schulleiter Petri gibt den Schulabgängern Wünsche mit auf den Weg: „Die Schüler sollen auf keinen Fall ausgetanzt haben, es soll für sie immer weiter gehen.“

Die Abiturientinnen und Abiturienten am Gymnasium an der Stadtmauer: Noemi Sophie Aichmann (Bad Münster am Stein-Ebernburg), Sam Angermann (Wöllstein), Merle Böhm (Weinsheim), Chris Boller (Rüdesheim), Jack James Cunningham (Bad Kreuznach), Victoria Desch (Bockenau), Lina Dietrich (Bad Münster am Stein-Ebernburg), Thomas Manuel Fata (Guldental), David Feldhaus (Sprendlingen), Fiona Feldhaus (Sprendlingen), Deran Atilla Gökkurt (Langenlonsheim), Markus Gräff (Bad Kreuznach), Lucy Haas (Pfaffen-Schwabenheim), Noah Joel Hangen (Welgesheim), Clemens Heuer (Hargesheim), Jakob Ilgenstein (Bretzenheim), Denis Iyik (Bad Kreuznach), Liv Kallender (Bad Münster am Stein-Ebernburg), Taron Lee Kaltenbach (Bad Kreuznach), Sudenaz Karaca (Bad Kreuznach, Bosenheim), Miray Kiziltoprak (Bad Münster am Stein-Ebernburg), Samira Krist (Hackenheim), Niklas Kühnl (Windesheim), Linus Kunert (Pfaffen-Schwabenheim), Nele Lamb (Biebelsheim), Sebastián Emmanuel Lopez Yvars (Hochstätten), Leonard Maul (Bad Kreuznach), Beke Christine Mennerich (Bad Kreuznach), Emely Elena Messer (Bad Kreuznach, Bosenheim), Felix Möbius (Schweppenhausen), Kjell Nagel (Daxweiler), Rami Naim (Bad Kreuznach), Valentina Rink (Frei-Laubersheim), Tobias Marcel Rödger (Bretzenheim), Paul Marius Ruppert (Welgesheim), Robin Saala (Wallhausen), Annika Julie Sans (Bad Kreuznach), Liesel Schappert (Sponheim), Tim Sieper (Eckenroth), Max Tenz (Dielkirchen), Mikka Finn Wagner (Bad Kreuznach, Bosenheim), Leonie Webler (Sponheim), Fiona Nicole Wilhelm (Bad Kreuznach), Marco Lars Wöhler (Bad Kreuznach, Bosenheim), Helen Zahn (Fürfeld), Alexander Zaif Bad Kreuznach, Winzenheim), Vincent Zimmermann (Langenlonsheim).