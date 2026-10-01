Mörder-Spannung aus Guldental Abgrund im Messie-Haus: Krimi-Neuheit von Marita Spang Cordula Kabasch 01.10.2026, 14:30 Uhr

i Marita Spang hat in Guldental, ihrem Arbeitsort als Autorin, einen neuen Psychokrimi unter ihrem Pseudonym Tessa Duncan geschrieben. Im dritten Band der Canterbury-Reihe bringt die Psychotherapeutin und ehemalige Polizeipsychologin Lily Brown dunkle Geschehnisse ans Licht. Cordula Kabasch

Zwischen Müll und Mord: Der dritte Band der Canterbury-Reihe „Wer blind vertraut“ von Marita Spang ist erschienen. Den Leser erwartet eine Handlung mit psychologischer Raffinesse und einem dichten Erzählstrang unterschiedlicher Perspektiven.

Emotionale Abhängigkeit, Täuschung und menschliche Abgründe stehen im Mittelpunkt von Tessa Duncans neuem Psychokrimi „Wer blind vertraut“, dem dritten Band aus der Canterbury-Reihe. Die Autorin verwebt darin zwei voneinander unabhängige Handlungsstränge: die verzweifelte Suche einer Mutter nach ihrem vermissten 13-jährigen Mädchen und die Jagd einer Witwe nach einem manipulativen Heiratsschwindler.







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