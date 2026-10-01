Zwischen Müll und Mord: Der dritte Band der Canterbury-Reihe „Wer blind vertraut“ von Marita Spang ist erschienen. Den Leser erwartet eine Handlung mit psychologischer Raffinesse und einem dichten Erzählstrang unterschiedlicher Perspektiven.
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Emotionale Abhängigkeit, Täuschung und menschliche Abgründe stehen im Mittelpunkt von Tessa Duncans neuem Psychokrimi „Wer blind vertraut“, dem dritten Band aus der Canterbury-Reihe. Die Autorin verwebt darin zwei voneinander unabhängige Handlungsstränge: die verzweifelte Suche einer Mutter nach ihrem vermissten 13-jährigen Mädchen und die Jagd einer Witwe nach einem manipulativen Heiratsschwindler.