Nach dem letzten Wasserrohrbruch im Juni kam es vor zehn Tagen zum erneuten Absacken am Nahe-Radweg bei Bad Münster, unterhalb des Hähnchen-Grills. Das Rohr wurde repariert, nächste Woche dürfte die Strecke wieder ohne Barrieren nutzbar sein.

Wieder ist es am Nahe-Radweg zu einem Absacken des Bodens gekommen. Wo die Treppe vom Felseneck-Imbiss zum Nahe-Radweg hinunterführt, finden sich nun zwei Löcher im Boden. Offenbar ist wieder ein Rohr gebrochen. Das war auch schon einmal Anfang Juni dieses Jahres geschehen, und es kam zu Wasserabschaltungen. Die gebrochene Wasserleitung zu reparieren, war problemlos möglich, da hier aus Sicherheitsgründen zwei Leitungen verlaufen und auf das intakte Rohr umgeschaltet werden konnte.

Was nun zum erneuten Bruch geführt hat, bleibt offen. Jedenfalls sackte der Boden zwischen Rad- und Fußweg unterhalb des Hähnchengrills wieder ab, und in der Folge wurde der Radweg gesperrt. Eine Barriere findet sich an der Zufahrt von der Berliner Straße, kurz vor der Unterquerung der Bahnbrücke. Die Radler werden per Schild zum Absteigen aufgefordert. Dann sollen sie, was diverse Radler natürlich zum Kopfschütteln bringt, bis zum Ende der Baustelle, also mehrere hundert Meter, ihr Rad schieben. Die nächste Barriere findet sich am Felseneck, wo der Radweg über die Würfelnatter-Passage führt.

In der Praxis hält sich kein Radler an die Schiebevorgabe. Stattdessen wird hinter der Baustelle zwischen Geh- und Radweg hin- und hergewechselt, was an den Spuren auf dem Wiesengrün eindeutig nachvollziehbar ist.

Die Problematik erledigt sich nun aber. Die gut 40 Meter lange Ausschachtung des Wasserrohrs wurde wieder aufgefüllt, sodass die Tiefbauarbeiten diese Woche beendet werden können. Das bestätigen die Stadtwerke.