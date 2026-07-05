Rebenbeben von Weinland Nahe Abfeiern in einer lauen Sommernacht Dieter Ackermann 05.07.2026, 19:00 Uhr

i Lara Mindnich (4. von links), suchte das Gespräch mit den Winzern und ließ sich dabei gern auch einen Wein einschenken. Dieter Ackermann

Auf dem Wallhäuser Johannisberg hat Weinland Nahe zwölf Winzerbetriebe zum Weinfestival versammelt, um einem breiten Publikum die Vielfalt der Weine an der Nahe vorzustellen. Und das kam an.

Das Rebenbeben der Veranstaltungsreihe „Komm näher“ von Weinland Nahe auf dem Wallhäuser Johannisberg bot all das, was das Herz des Weinliebhabers erfreut: charakterstarke Weine in einer exzellenten Angebotsvielfalt, die es in sich hatten, leckere Frucht-Cocktails, feinste kulinarische Genüsse, tolles Sommerwetter, allerbeste Stimmung, Musik von den Shakers und beeindruckende Ausblicke über Wallhausen ins Naheland und darüber hinaus.







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