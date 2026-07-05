Auf dem Wallhäuser Johannisberg hat Weinland Nahe zwölf Winzerbetriebe zum Weinfestival versammelt, um einem breiten Publikum die Vielfalt der Weine an der Nahe vorzustellen. Und das kam an.
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Das Rebenbeben der Veranstaltungsreihe „Komm näher“ von Weinland Nahe auf dem Wallhäuser Johannisberg bot all das, was das Herz des Weinliebhabers erfreut: charakterstarke Weine in einer exzellenten Angebotsvielfalt, die es in sich hatten, leckere Frucht-Cocktails, feinste kulinarische Genüsse, tolles Sommerwetter, allerbeste Stimmung, Musik von den Shakers und beeindruckende Ausblicke über Wallhausen ins Naheland und darüber hinaus.