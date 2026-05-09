Neustart im Amalienpark Abenteuer beginnt: Deutsche Küche und Kirner Pils Sebastian Schmitt 09.05.2026, 12:00 Uhr

i Neustart im historischen Ambiente: Küchenchef Benjamin Pies und Kevin Quint präsentieren im „Kirner im Amalienpark“ die neuen Speisekarten. Sebastian Schmitt

Mit einer handfesten, gutbürgerlichen Strategie gehen Benjamin Pies und Kevin Quint im Amalienpark-Restaurant nun ins Rennen. Von Kartoffelsuppe bis Rumpsteak, Schnitzel im Bierteig und Wildragout in Dunkelbiersoße – es wird einiges geboten.

Am Mittwochabend ist im Kirner Amalienpark wieder Leben eingekehrt: Um 17 Uhr öffnete das „Kirner im Amalienpark“ erstmals seine Türen. Für die Gäste war es ein Blick in einen Ort, der nun mit deutscher Küche und Kirner Brauerei neu starten soll.







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