Es geht um Verkehrssicherheit und Lärmschutz: Ab sofort gilt in der Ortsdurchfahrt von Bad Sobernheim durchgehend Tempo 30 – von der Monzinger Straße bis zur Stauderheimer Straße. Derzeit werden die Schilder entlang der Landesstraße 232 montiert.
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Es ist eine Regelung, für die sich die Bad Sobernheimer und andere Besucher der Stadt umstellen müssen: In der Ortsdurchfahrt Bad Sobernheim auf der Landesstraße 232 – von Staudernheimer Straße über die Poststraße, die Bahnhofstraße und in der Monzinger Straße – gilt künftig durchgehend ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde.