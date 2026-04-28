Ortsdurchfahrt wird gebremst Ab sofort gilt Tempo 30 in Bad Sobernheim Silke Jungbluth-Sepp 28.04.2026, 14:00 Uhr

i Diese Schilder sind bald in der gesamten Ortsdurchfahrt von Bad Sobernheim zu finden. Dabei geht es um Verkehrssicherheit und Lärmschutz. Silke Jungbluth-Sepp

Es geht um Verkehrssicherheit und Lärmschutz: Ab sofort gilt in der Ortsdurchfahrt von Bad Sobernheim durchgehend Tempo 30 – von der Monzinger Straße bis zur Stauderheimer Straße. Derzeit werden die Schilder entlang der Landesstraße 232 montiert.

Es ist eine Regelung, für die sich die Bad Sobernheimer und andere Besucher der Stadt umstellen müssen: In der Ortsdurchfahrt Bad Sobernheim auf der Landesstraße 232 – von Staudernheimer Straße über die Poststraße, die Bahnhofstraße und in der Monzinger Straße – gilt künftig durchgehend ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde.







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