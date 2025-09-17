Meisenheimer Hefte Ab nach Amerika: Viele verließen einst das Glantal Roswitha Kexel 17.09.2025, 14:00 Uhr

i Im Stadtarchiv im Meisenheimer Untertor und aus weiteren historischen Aufzeichnungen hat Friedhelm Anthes über einen längeren Zeitraum die Geschichte von Auswanderer-Familien aus dem Glantal erforscht und im Meisenheimer Heft Nummer 61 niedergeschrieben. Roswitha Kexel

Wirtschaftliche Not und politischer Druck brachten einst viele Familien dazu, in Nordamerika eine bessere Zukunft zu suchen.

Meisenheim/Jeckenbach. Nach jahrelanger Forschungsarbeit in verschiedenen Archiven geht es nun Schlag auf Schlag bei Friedhelm Anthes. Der Meisenheimer Stadtarchivar, der auch Vorsitzender des Historischen Vereins bis zur Mitgliederversammlung im Juli war, präsentierte vor zwei Monaten die Meisenheimer Hefte Nummer 59 „Erzählungen aus dem Leben der Wild- und Rheingrafen zu Grumbach“ und Nummer 60 „Die Meisenheimer Apotheken seit ...







Artikel teilen

Artikel teilen