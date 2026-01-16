Die Interessengemeinschaft „Kirner Rosenmontagsumzug“ bereitet den Umzug am 16. Februar durch die Kirner Innenstadt vor. KFK und Rappelköpp freuen sich über viele Meldungen von Motivwagen und Fußgruppen, die gemeinsam feiern wollen.
Lesezeit 1 Minute
Die Vorbereitungen für den Kirner Rosenmontagsumzug laufen auf Hochtouren: Die Interessengemeinschaft „Kirner Rosenmontagsumzug“ steckt tief in der Planung: Abstimmungsgespräche und Sicherheitsfragen für den närrischen Lindwurm, der am Rosenmontag, 16.