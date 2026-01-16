Rosenmontagsumzug in Kirn Ab Montag gibt es die neue Zugplakette Sebastian Schmitt 16.01.2026, 06:00 Uhr

i So voll wie im Jahr 2024 soll es in der Kirner Innenstadt am diesjährigen Rosenmontagszug erneut weder. Sebastian Schmitt

Die Interessengemeinschaft „Kirner Rosenmontagsumzug“ bereitet den Umzug am 16. Februar durch die Kirner Innenstadt vor. KFK und Rappelköpp freuen sich über viele Meldungen von Motivwagen und Fußgruppen, die gemeinsam feiern wollen.

Die Vorbereitungen für den Kirner Rosenmontagsumzug laufen auf Hochtouren: Die Interessengemeinschaft „Kirner Rosenmontagsumzug“ steckt tief in der Planung: Abstimmungsgespräche und Sicherheitsfragen für den närrischen Lindwurm, der am Rosenmontag, 16.







