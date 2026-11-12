Kirner Krankenhaus Ab Montag beginnen Personalgespräche zur Versetzung Robert Neuber 12.11.2026, 16:04 Uhr

i Noch Anfang September demonstrierten die Kirner für ihr Krankenhaus. Es bleibt nun als Regioklinik, aber mit weniger Personal. Robert Neuber

Die Umwandlung des Kirner Krankenhauses zu einer Regioklinik mit 50 stationären Betten wird mit einem Abbau an Personal einhergehen, das wurde bei der Mitarbeiterversammlung klar. Es beginnen nun die Gespräche zu möglichen Versetzungen.

Die Mitarbeiter des Kriner Krankenhauses wurden am Donnerstag von Diakonie-Krankenhausdirektor Manuel Seidel über die Zukunft als Regioklinik informiert. Und es gab trotz der eröffneten Perspektive schweres Magengrummeln, wie Michael Müller von der Bürgerinitiative für das Kirner Krankenhaus erfahren hat.







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