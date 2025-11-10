Wallhausen plant für Alter Ab Mitte 2026 sollen altersgerechte Wohnungen entstehen Dieter Ackermann 10.11.2025, 17:00 Uhr

i Rainer Schmitt (rechts) und Andreas Kraft, stellten dem Gemeinderat Wallhausen das Projekt altersgerechtes Wohnen vor, das großen Anklang fand und verwirklicht werden soll. Dieter Ackermann

Der Guldentaler Unternehmer Rainer Schmitt stellt dem Gemeinderat in Wallhausen seine Pläne für den Bau von 15 seniorengerechten Wohneinheiten vor. Der Rat begrüßt den Ansatz, in der Straße „Hinter Zeinen“ zu bauen.

Seit Jahren beschäftigt sich die Gemeinde mit dem Thema altersgerechtes Wohnen im Ort. Nach der Vorstellung eines solchen Projektes im Gemeinderat, das der Guldentaler Planer und Unternehmer Rainer Schmitt (RS-Plan) in Wallhausen verwirklichen möchte, war im wahrsten Sinne des Wortes schnell „die Kuh vom Eis“.







