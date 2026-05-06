Das Thema Parken erhitzt die Gemüter in der Stadt. Die Verwaltung macht jetzt die Kehrtwende: In den Bereichen im Kurgebiet, in denen seit Jahresbeginn Parkgebühren kassiert werden, soll zum 1. Juni ein Jahresticket für 180 Euro angeboten werden.
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Zum 1. Juni wird im Bad Kreuznacher Kurgebiet ein Jahresparkticket für 180 Euro eingeführt. Damit korrigierte die Stadtverwaltung die zum 1. Januar 2026 eingeführte Gebührenordnung in den neu in die Parkraumbewirtschaftung aufgenommenen Bereichen. Diese war bei den betroffenen Anwohnern auf massiven Protest und Widerstand gestoßen.