Parken in Bad Kreuznach Ab 1. Juni soll es im Kurgebiet ein Jahresticket geben Harald Gebhardt 06.05.2026, 21:00 Uhr

i Auch in der Cauerstraße im Kurgebiet kostet das Parken seit dem 1. Januar. Ab dem 1. Juni soll es in diesem Bereich nun ein Jahresticket für 180 Euro geben. Harald Gebhardt

Das Thema Parken erhitzt die Gemüter in der Stadt. Die Verwaltung macht jetzt die Kehrtwende: In den Bereichen im Kurgebiet, in denen seit Jahresbeginn Parkgebühren kassiert werden, soll zum 1. Juni ein Jahresticket für 180 Euro angeboten werden.

Zum 1. Juni wird im Bad Kreuznacher Kurgebiet ein Jahresparkticket für 180 Euro eingeführt. Damit korrigierte die Stadtverwaltung die zum 1. Januar 2026 eingeführte Gebührenordnung in den neu in die Parkraumbewirtschaftung aufgenommenen Bereichen. Diese war bei den betroffenen Anwohnern auf massiven Protest und Widerstand gestoßen.







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