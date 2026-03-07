Schwerer Verkehrsunfall
A61 bei Bad Kreuznach in Richtung Koblenz voll gesperrt
Die A61 ist in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim voll gesperrt. Grund ist ein schwerer Verkehrsunfall.
Die A61 ist in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim voll gesperrt. Grund ist ein schwerer Verkehrsunfall.
Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Eine junge Autofahrerin hat versehentlich die Spur gewechselt und ist mit einem Lkw kollidiert. Dabei wurden vier Menschen teils schwer verletzt. Der betroffene Bereich ist zurzeit nicht befahrbar.

Lesezeit 1 Minute
Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Vollsperrung wird voraussichtlich noch bis etwa Samstag, 7.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren