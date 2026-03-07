Schwerer Verkehrsunfall A61 bei Bad Kreuznach in Richtung Koblenz voll gesperrt 07.03.2026, 12:08 Uhr

i Die A61 ist in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim voll gesperrt. Grund ist ein schwerer Verkehrsunfall. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Eine junge Autofahrerin hat versehentlich die Spur gewechselt und ist mit einem Lkw kollidiert. Dabei wurden vier Menschen teils schwer verletzt. Der betroffene Bereich ist zurzeit nicht befahrbar.

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz ab der Anschlussstelle Gau-Bickelheim voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Vollsperrung wird voraussichtlich noch bis etwa Samstag, 7.







Artikel teilen

Artikel teilen