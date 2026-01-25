Die beteiligten Fahrzeuge sowie der Führerschein des Unfallverursachers wurden sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wird ein Verfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag um 19.22 Uhr auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Stromberg und Dorsheim. Nach dem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines hochmotorisierten Audi die A61 und überholte mehrere Fahrzeuge mit sehr hoher Geschwindigkeit über den Seitenstreifen. Anschließend setzte er seine Fahrt mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und befuhr dabei beide Fahrstreifen. Dabei soll es unter anderem bereits zu einer Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers gekommen sein.

In einer Kurve verlor der 20-Jährige dann laut Polizei bei einer Geschwindigkeit von etwa 200 km/h die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw. Beide Fahrzeug erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Zudem entstand Schaden an mehrere Leitplankenelementen. Die 50-jährige Fahrerin des Pkw wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Ludwigshafen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Stromberg sowie die Autobahnmeisterei Emmelshausen waren ebenfalls im Einsatz.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge sowie der Führerschein des Unfallverursachers wurden sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Delikte eingeleitet.

Zeugen, die den Unfallhergang oder die vorausgegangene Fahrweise des Audi-Fahrers beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise und Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen anzupassen sowie auf riskante Fahrmanöver zu verzichten.