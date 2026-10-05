Streife stoppt Senior 94-Jähriger gefährdet Verkehr: Polizei entzieht Führerschein 05.10.2026, 10:35 Uhr

i Die Polizei stoppte in Bad Kreuznach einen 94-jährigen Fahrer wegen gefährlicher Fahrweise auf der B428. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Soeren Stache/dpa

Auf der B428 geriet ein Pkw mit einem 94-Jährigen am Steuer mehrfach auf die Gegenfahrbahn und zwang andere Fahrer zum Bremsen. Die Polizei stoppte den Wagen vor Ort und bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Die Polizei ist am Sonntag, 4. Oktober, gegen 19.40 Uhr auf einen grauen Mercedes-Benz, A-Klasse, aufmerksam geworden, die auf der B428 von Bad Kreuznach in Richtung Hackenheim unterwegs war. Eine Verkehrsteilnehmerin, die hinter dem Fahrzeug fuhr, verständigte die Polizei und schilderte dessen auffällige und unsichere Fahrweise.







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