Das Festprogramm „900 Jahre Rümmelsheim“ ist in trockenen Tüchern, die Vorbereitungen des Organisationsteams mit Ortsbürgermeister Manfred Wein laufen auf Hochtouren, der eigens gegründete Projektchor um Peter Zimmermann probt fleißig, der Jubiläumswein, ein Riesling trocken vom Weingut Paptist Schäfer, ist abgefüllt, an einigen Stellschrauben wird noch etwas gedreht und dann werden am Sonntag, 25. Mai, die Feierlichkeiten zum großen Dorfjubiläum mit einem bunten Familienfest eröffnet.

i Die 1911 erbaute ehemalige Schule dient schon lange als Rathaus. Dieter Ackermann

Seit alten Zeiten sind Rümmelsheim und Burg Layen schon immer eng miteinander verbunden. Der Name „Rimmilsheim“ wurde am 20. März 1125 erstmals urkundlich erwähnt und durch Erzbischof Adalbert von Mainz, dem Kloster Disibodenberg, das Güter zu Rimmilsheim im Gau Nahegowe hatte, bestätigt. Rümmelsheim und das damalige „Castro Leiga“ (Festes Haus Layen), gehörten damals zusammen mit Liegenschaften in Waldlaubersheim, Genheim, Roth, Schweppenhausen und Eckenroth, den Herrn von Bolanden. Teilbesitzungen hatten die Ritter vom Stein, Löwenstein, Weierbach und Dalberg. Weitere Urkunden belegen die verschiedensten Besitzverhältnisse der Gemeinde. So auch die vom 26. Juli 1560, als Bartholomäus Faust von Stromberg, Grundstücke der Güter Wiesweiler, Baumholder, Roth bei Meisenheim und zu Rümmelsheim zu Lehen verkaufte.

i Ortsbildprägend und ein Hingucker zugleich ist die um 1200 erbaute Burg Layen. Dieter Ackermann

Die heutige Burg Layen, erbaut vor 1200 in dem gleichnamigen Ortsteil, hieß früher Schloss Layen und war bis 1795 ein nicht ganz unbedeutender Herrschaftsplatz. Darüber gibt es leider nur wenige schriftliche Dokumente. 1802 verkaufte Freiherr Heribert von Dalberg sein Leyener Gut an den damaligen Pächter des Gutes Johann Peter Diel, das sich auch heute noch als Schlossgut Diel im Eigentum dieser Familie befindet. Zweiter Großgrundbesitzer im Schloss Leyen war Reichsfürst Carl August von Bretzenheim, dessen Anteil wurde 1810 von den Franzosen in Koblenz öffentlich versteigert. Den Zuschlag erhielt der damalige Pächter des Gutes Heinrich Pieroth, in dessen Familie über weibliche Nachfahren sich heute noch das Weingut Schlossmühle Höfer befindet. Die Reste der historischen Burganlage teilen sich die Familien Diel und Höfer.

i Die katholische Pfarrkirche St. Laurentius in der Hauptstraße. Dieter Ackermann

Rümmelsheim war in der damaligen Zeit, wie auch Laubenheim und Heddesheim, mit der Stadt Bingen durch gegenseitige Beistandsabkommen verbunden. 1772 ging Rümmelsheim durch Kauf zur Herrschaft Bretzenheim über. In der sogenannten Franzosenzeit (1796–1814) gehörte die Trollbachtal-Gemeinde ab 1800 zur Marie der späteren Bürgermeisterei Waldalgesheim, deren Sitz 1870 nach Bingerbrück verlegt wurde. Damals hatte Rümmelsheim 420 Einwohner, heute sind es rund 1500. Durch die Verwaltungsreform des Landes Rheinland-Pfalz, kam Rümmelsheim/Burg Layen zur Verbandsgemeinde (VG) Langenlonsheim, heute VG Langenlonsheim-Stromberg.

i Diese 1832 erbaute Hofanlage befindet sich in der Hauptstraße. Im Hintergrund die evangelische Kirche. Dieter Ackermann

Rümmelsheim ist eine aufwärtsstrebende und eine sich kontinuierlich weiter entwickelnde Gemeinde mit einer Gesamtfläche von 308 Hektar, davon 114 Hektar Rebfläche und eine weit über die Grenzen der Region hinaus sehr bekannte Weinbaugemeinde, dessen jährliches Weinhöfefest „Rund um die Burg Layen“ am Pfingstwochenende mehrere Tausend Besucher ins Trollbachtal lockt. Neben der Burg sind die 1920 erbaute katholische Pfarrkirche St. Laurentius und die 1855 errichtete kleine evangelische Kirche, ortsbildprägend. Die Gemeinde hat auch eine lange jüdische Geschichte. 1858 gab es laut des Chronisten Eugen Tullius, 45 jüdische Einwohner. Das letzte Gemeindeglied verzog 1918 nach Bingen. Der jüdische Friedhof befindet sich im Waldgebiet des Horet in Richtung Waldalgesheim, mit noch sechs erhaltenen Grabstätten. Hier steht auch der ehemalige 1909/10 erbaute Wasserturm des Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle, der heute als Aussichtsturm dient. Historische Fachwerkhäuser und Hofanlagen, dazu das katholische Pfarrhaus von 1931, die bizarren Felsen des Trollbachtales, das Rathaus von 1911, das Kriegerdenkmal von 1914, sowie das neue Feuerwehrgerätehaus, das Freizeitgelände „Im Bumert“, die Trollbachhalle, Wandern auf der Mee(h)r sehen Tour oder die Kindertagesstätte Taka-Tuka-Land, zählen zu den prägnantesten Gebäuden und Stellen im Ort. Die Grundschule wird derzeit aufwendig saniert und umgebaut.

i Im Schatten der Burg beim traditionellen Weinhöfefest das Glas zu erheben, das hat was. Dieter Ackermann

Rümmelsheim/Burg Layen, gilt als perfekte Wohngemeinde mit direktem Autobahnanschluss und ist somit ideal für Pendler, Touristen und junge Familien. Seit 2019 besteht eine Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Merey-sous-Montrond. Die gut harmonierende Dorfgemeinschaft wird von den aktiven, gut harmonierenden Ortsvereinen, Winzern und den Kirchengemeinden geprägt. Neben dem bekannten und beleibten Weinhöfefest und der Kirmes zählen die Konzerte der katholischen Kirchenmusik, die Kindergarten- und Schulfeste, ebenso wie der Weihnachtsmarkt, die Veranstaltungen des Karnevalvereins Schnorreswackeler, oder das Feuerwehrfest zu den gesetzten Feierterminen.

i Dieses barocke Fachwerkhaus stammt aus dem 17. Jahrhundert. Dieter Ackermann

Darüber hinaus hat der Verein „Lebensraum Untere Nahe“, der am 19. Mai 2010 gegründet wurde und sich nicht nur für den Erhalt des Büdesheimer Waldes einsetzt, ebenso gravierende Zeichen gesetzt, wie die rührigen, aus der Gemeinde nicht mehr hinweg zu denkenden Männer der Heimatpfleger 09, die dem Jubiläumsdorf durch ihren ehrenamtlichen Arbeitseinsatz immer wieder sichtbare Stempel aufdrücken. Kurzum: Rümmelsheim/Burg Layen ist lebens- und liebenswert. Ein Besuch hier, der lohnt sich allemal.

Seifenkistenrennen und Festumzug

Eingeläutet wird das Jubiläumsjahr der Gemeinde im Trollbachtal am Sonntag, 25. Mai, mit einem großen Familienfest einschließlich Seifenkistenrennen. Weiter geht’s am Wochenende, Samstag, 30., und Sonntag, 31. August, mit einem historischen Festumzug, der 900 Jahre Ortsgeschichte Rümmelsheim/Burg Layen widerspiegelt. Am Sonntag, 26. Oktober, lautet das Motto: „Musikalische Zeitreise durch Rümmelsheim“. Der Festkommers am Samstag, 15. November, in der Trollbachhalle, beendet die Jubiläumsfeierlichkeiten, die unter der Schirmherrschaft des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling (SPD) stehen.