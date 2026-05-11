94-Jähriger stößt gegen Mauer: 90-jährige Beifahrerin stirbt bei Wallhausen
94-Jähriger stößt gegen Mauer
90-jährige Beifahrerin stirbt bei Wallhausen
Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang: Der 94-jährige Fahrer ist schwer verletzt, seine 90-jährige Beifahrerin gestorben.
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Von einem tragischen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 20. Mai, auf der Landesstraße 239 zwischen den Ortsgemeinden Wallhausen und Dalberg ereignete, berichtet die Polizeidirektion Bad Kreuznach. Gegen 17.45 Uhr war dort ein 94-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen.