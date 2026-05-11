94-Jähriger stößt gegen Mauer 90-jährige Beifahrerin stirbt bei Wallhausen 11.05.2026, 11:37 Uhr

i Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag zwischen Wallhausen und Dalberg: Im Auto befanden sich zwei hochbetagte Insassen. FF VG Rüdesheim

Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang: Der 94-jährige Fahrer ist schwer verletzt, seine 90-jährige Beifahrerin gestorben.

Von einem tragischen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 20. Mai, auf der Landesstraße 239 zwischen den Ortsgemeinden Wallhausen und Dalberg ereignete, berichtet die Polizeidirektion Bad Kreuznach. Gegen 17.45 Uhr war dort ein 94-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen.







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