Bremsmanöver auf B9 bei Bingen 86-Jährige durch Autounfall schwer verletzt 24.10.2026, 20:31 Uhr

i Bei einem Unfall auf der B9 bei Bingen wurde eine 86-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Marijan Murat/dpa

Schwerer Unfall auf der B9: Eine 86-Jährige kämpft nach einer folgenschweren Kollision um ihre Gesundheit. Ein 30-Jährige hatte die Vorfahrt missachtet. Trotz eines Bremsmanövers kam es zum folgenschweren Aufprall.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 24. Oktober, gegen 14.50 Uhr auf der B9 bei Bingen-Sponsheim ist eine 86-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer aus der Abfahrt der A61 kommend wollte auf die Bundesstraße abfahren, fuhr dabei über den Einfädelungsstreifen und missachtete dabei eine durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung.







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