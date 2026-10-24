Schwerer Unfall auf der B9: Eine 86-Jährige kämpft nach einer folgenschweren Kollision um ihre Gesundheit. Ein 30-Jährige hatte die Vorfahrt missachtet. Trotz eines Bremsmanövers kam es zum folgenschweren Aufprall.
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Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 24. Oktober, gegen 14.50 Uhr auf der B9 bei Bingen-Sponsheim ist eine 86-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer aus der Abfahrt der A61 kommend wollte auf die Bundesstraße abfahren, fuhr dabei über den Einfädelungsstreifen und missachtete dabei eine durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung.