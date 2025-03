81 Abiturienten an der Alfred-Delp-Schule in Hargesheim

Insgesamt 81 Absolventen der Alfred-Delp-Schule in Hargesheim haben ihren Abschluss am vergangenen Samstag bei der akademischen Feier zelebriert.

„Du bist wie dieser Ring: ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig." Ein Satz, wie geschaffen für die überglücklichen 81 jungen Frauen und Männer, die in diesen Tagen ihre Reifeprüfung an der Hargesheimer Alfred-Delp-Schule ablegten. Waren die Wochen zuvor von großer Aufregung und Nervosität geprägt, so waren die Anstrengungen und Nöte mit einem Mal vergessen und die psychische Verfassung so strahlend schön wie das Frühlingswetter.

Ein von Fröhlichkeit und Dankbarkeit geprägter Gottesdienst und eine wundervolle akademische Feier in der festlich geschmückten Aula rundeten eine fast 13 Jahre währende Schulzeit mit Höhen und Tiefen ab. Die tiefen Seufzer der Erleichterung und das Gefühl, zu fliegen und sich den neuen Herausforderungen des Lebens stellen zu können und zu wollen, erfüllten alle stolzen Abiturienten. Gesamtschulleiter Frank Klemm verabschiedete die diesjährige Abiturientia wie folgt: „Ich wünsche euch, dass ihr gestärkt und befähigt durch die Schulzeit euren Lebens- und Bildungsweg nun selbstständig und mit Freude weitergeht. Nach dem Vorbild Alfred Delps vertraue ich euch, glaube ich an euch, nicht nur weil viele Grundlagen in der Schule gelegt wurden, sondern auch weil Gott an euch glaubt und er mit euch alle Wege geht."

Zwei Schüler dürfen sich über 1,0 freuen

Über die Traumnote 1,0 durften sich Josua Eyer (Weinsheim) und Theresa Astrid Gälweiler (Sankt Katharinen) freuen. Die Schulgemeinschaft gratuliert zudem: Julia Ackermann (Waldlaubersheim), Jaron Karl Bauer (Guldental), Lea Michelle Becker (Volxheim), Sarah Beilmann (Gutenberg), Lennart Bennebach (Weinsheim), Sarah Lisa-Marie Bizer (Bad Kreuznach), Lukas Blätz (Rüdesheim), Anton Maximilian Bloch (Traisen), Leni Naja Bott (Traisen), Bastian Brandt (Bad Kreuznach), Michel Bremmer (Waldalgesheim), Denise Bruch (Bad Kreuznach), Noah Constantin Crusius (Hallgarten), Mia Czymmek (Bad Kreuznach), Eva Lea Dalheimer (Feilbingert), Niklas Joachim Dhein (Seibersbach), Marlene Mia Dietrich (Guldental), Constanze Dreyse (Rüdesheim), Fynn Eckes (Stromberg), Noah Eckes (Dörrebach), Bastian Eid (Feilbingert), Nelli Emmerich (Rüdesheim), Jan Eppler (Bad Kreuznach), Emily Sina Erbes (Bad Kreuznach), Giulia Feier (Waldalgesheim), Maximilian Fichtner (Spabrücken), Emma Marie Kerstin Flück (Wallhausen), Fabian Freund (Waldalgesheim), Asya Görür (Hüffelsheim), Marlene Gunkel (Hargesheim), Paul Gunkel (Hargesheim), Pit Haas (Hargesheim), Charlotte Dorothea Hammer (Bad Kreuznach), Marie Herz (Windesheim), Victoria Jacky Hoffmann (Bad Kreuznach), Keyvan Hosseinpour (Weinsheim), Jadelyn Jefferson (Hargesheim), Jonte Just (Weinsheim), Tom Kauer (Traisen), Elias Kern (Weinsheim), Michele Kerry (Bad Kreuznach), Nick Kilian (Weinsheim), Valentin Aurel Georg Kiltz (Gutenberg), Kathrin Klassen (Weinsheim), David Klein (Hergenfeld), Noah Klein (Weinsheim), Joel Knaus (Weinsheim), Eleni Krampert (Dörrebach), Finn Krzisch (Feilbingert), Sophia Elisabetta Luh (Roxheim), Nele Sophie Lützenkirchen (Waldalgesheim), Elisabeth Katharina Marx (Windesheim), Lucas May (Rheinböllen), Gina-Celine Meißner (Bad Kreuznach), Katharina Merg (Waldlaubersheim), Mika Alexander Mindnich (Wallhausen), Alexander Minz (Altenbamberg), Victoria Nagelschmitt (Guldental), Mattis Friedrich Noffke (Weinsheim), Jonas Oskar Orben (Wallhausen), Simon Reidel (Waldalgesheim), Simon Rieper (Bockenau), Jakob Roth (Waldalgesheim), Daniel Saadalla Ayoob (Bad Kreuznach), Lia-Arwen Ursula Scheffer (Dörrebach), Jonas Schock (Langenlonsheim), Silah Joy Schowalter (Braunweiler), Niclas Schug (Wallhausen), Luke Schwarz (Bockenau), Carsten Werner Schwerbel (Wallhausen), Lena Sabine Siebrandt (Bad Kreuznach), Leander Stempel (Windesheim), Lewis Stempel (Windesheim), Lena Wagner (Gutenberg), Nick Peter Wengerodt (Roxheim), Milo Werner (Sponheim), Katharina Wetzel (Bad Kreuznach), Luke Wittig (Schweppenhausen) und Nicole Wojtaszek (Bad Kreuznach).