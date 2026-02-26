Schoko-Hasen als Lose: Der Rotary Club Bad Kreuznach-Nahetal startet eine Lotterie mit süßen Gewinnen und unterstützt dabei wichtige Projekte. Spannung und Genuss vereint!

Wer Schokolade und Hasen mag oder die Kombination aus beidem, nämlich Schokoladenhasen, und auch noch etwas gewinnen möchte, sollte jetzt genau lesen.

Der Rotary Club Bad Kreuznach-Nahetal startet im Vorfeld des Osterfestes eine Lotterie, bei der es viele attraktive Preise zu gewinnen gibt.