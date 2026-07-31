25 Jahre Sommerspaß 
80 Kinder genießen Ferienfreizeit des VfL Sponheim
Zum Abschluss der 25. VfL-Ferienfreizeit, die im Walderlebniszentrum Neupfalz stattfand, führten die Teilnehmer ein spannendes W
Zum Abschluss der 25. VfL-Ferienfreizeit, die im Walderlebniszentrum Neupfalz stattfand, führten die Teilnehmer ein spannendes Wald-Drama auf.
Christine Jäckel

Ein Jubiläum der dreitägigen Ferienfreizeit VfL Sponheim wurde im Walderlebniszentrum Neupfalz gefeiert: Zum 25-sten Mal wurden die Kinder der Region eingeladen, und 80 kamen aus 20 Ortschaften. 

Lesezeit 1 Minute
Eine stolze Zahl: Zum 25. Mal veranstaltete der VfL Sponheim seine Ferienfreizeit „Ferien am Ort“, und anlässlich des Jubiläums waren die 80 Teilnehmer im Alter von fünf bis 13 Jahren drei Tage im Walderlebniszentrum Neupfalz zu Gast. Passend dazu war das Thema der Freizeit „Wald und Tiere“, und so startete der Ferienspaß am Mittwoch mit einer Waldrallye.
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