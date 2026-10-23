E ine 78-Jährige hatte am Freitag, 23. Oktober, gegen 14.20 Uhr auf der Landesstraße 376 mit ihrem Suzuki einen Unfall. Sie befuhr die kurvenreiche L376 von Bärweiler aus kommend in Fahrtrichtung Meddersheim. In Höhe der Lohmühle verlor sie laut Polizei auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Werbeaufsteller und einer Laterne der Lohmühle.

Durch die Wucht des Aufpralls konnte sich die Fahrerin aus ihrem vollends beschädigten Auto nicht mehr befreien. Durch eintreffende Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurde sie aus dem Fahrzeugwrack befreit und erstversorgt. Sie war ansprechbar und wurde zur weiteren Behandlung in ein Kreuznacher Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.