Unfall bei Volxheim 77-Jähriger fährt in Kurve geradeaus 11.09.2026, 20:46 Uhr

i Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Stefan Puchner/dpa

Ein 77-jähriger Autofahrer verliert am Freitagnachmittag die Kontrolle über seinen Pkw und verliert auf der K90 in einer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann bleibt unverletzt, die Schutzplanke wird beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer ist am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 90 zwischen Volxheim und Pleitersheim in einer Linkskurve in die Leitplanke gefahren. Der 77-jährige Pkw-Fahrer war, von Volxheim kommend, in Fahrtrichtung Pleitersheim unterwegs, als er in der Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und frontal in die Schutzplanke fuhr.







Artikel teilen

Artikel teilen