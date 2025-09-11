Ein Arzt (77) aus Bad Kreuznach, der auch als Geschäftsmann und Gastronom tätig war, soll eine junge Frau vergewaltigt haben: Der Mann muss sich seit Dienstag vor dem Amtsgericht verantworten.

Hat ein 77-jähriger Arzt aus Bad Kreuznach, der auch als Geschäftsmann und Gastronom tätig ist, eine junge Frau vergewaltigt? Die Staatsanwaltschaft zeichnete gestern vor dem Amtsgericht das Bild eines Mediziners, der junge Frauen aus dem Ausland nach Deutschland holt – in diesem Fall angeblich nicht nur zum Arbeiten.

Die junge Frau wippt mit den Füßen auf und ab. Sie möchte nicht im Gerichtssaal vor dem Angeklagten aussagen, der sie gegen ihren Willen zum Sex gezwungen haben soll. Kurze Zeit später läuft die Videovernehmung des mutmaßlichen Opfers aus einem anderen Raum, neben ihr sitzt eine Dolmetscherin: Zu sehen ist eine 22-Jährige, die mal die Hände knetet, mal weint. Der Angeklagte schaut sie zu Beginn nicht an, sieht dann aber doch auf den Bildschirm. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Immer wieder soll er anzügliche Fragen gestellt haben

Die junge Frau kam mit 18 Jahren im August 2021 für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Deutschland. Dann lernte sie den Arzt kennen und half neben ihrer Tätigkeit als FSJlerin in einem seiner Restaurants aus. Laut Anklagebehörde soll der Arzt der jungen Frau immer wieder anzügliche Fragen gestellt haben: So habe er unter anderem wissen wollen, ob sie noch Jungfrau sei. In Whatsapp-Chats sprach er sie mit „Schatz“ an. Eines Tages habe der heute 77-Jährige ihr angeboten, in seinem Haus zu übernachten, was sie zuvor schon getan hatte. Und drängte sie, in seine Wohnung zu kommen – er könne sie wegen ihrer Knieschmerzen massieren.

Immer wieder erklärt die Zeugin im Verfahren, sie habe sich nicht getraut, abzulehnen – wie sie sich seine Anzüglichkeiten auch nicht verbat, sondern als Scherz abtat. „Ich wollte nicht respektlos sein“, sagt die junge Frau aus. „Ich habe ihn als Großvaterfigur gesehen.“ Doch in seiner Wohnung soll der Arzt die junge Frau an jenem Abend im November 2021 ausgezogen haben, obwohl sie ihre Leggings festhielt. „Ich habe nein, nein gesagt“, sagt die junge Frau aus. Doch der Angeklagte habe sie vergewaltigt. Am Tag darauf soll es abends erneut zu einer Vergewaltigung gekommen sein.

Verteidigung versucht, die Glaubwürdigkeit der Zeugin zu erschüttern

Einige Monate später soll sich der Arzt für eine andere junge Frau interessiert haben, die für ihn arbeitete. In der Anklageschrift steht, er habe einen Keil zwischen die Frau und ihren Ehemann treiben wollen und ihr deshalb ein Video von ihrem Mann bei einer Prostituierten gezeigt. Außerdem soll der Arzt der Frau vertrauliche medizinische Unterlagen zweier Patientinnen vorgelegt haben, die mit HIV und Hepatitis-C infiziert waren und mit denen ihr Mann angeblich Sex hatte.

In der Verhandlung versuchte Verteidiger Andreas Kaiser die Glaubwürdigkeit der jungen Frau zu erschüttern, die der Arzt vergewaltigt haben soll: „Die WhatsApp-Verläufe klangen fast wie eine Beziehung“, fand er und fragte die 22-Jährige, ob sie Massagedienste mit sexuellen Handlungen anbieten würde. Das habe ein noch unbenannter Zeuge behauptet, den er vorladen wolle. „Selbst wenn sie es machen würde ...“, kommentierte Staatsanwalt Dominik Radzivilovskij das. Der Prozess wird fortgesetzt.