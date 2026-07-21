Unfall bei Weiler bei Bingen
71-jähriger Radfahrer wird schwer verletzt
Symbolfoto Polizei
Symbolfoto Polizei
Marcus Führer/dpa. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Ein 71-Jähriger stürzte mit seinem Fahrrad auf einem Wirtschaftsweg zwischen Weiler und Bingerbrück und erlitt schwere Verletzungen. War ein silberner Pkw die Ursache?

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Ein 71-jähriger Radfahrer ist bereits am Sonntag, 12. Juli, gegen 10.30 Uhr auf dem Wirtschaftsweg zwischen Weiler bei Bingen und Bingerbrück gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad die abschüssige Strecke von Weiler in Richtung Bingen hinunter, als er aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Wie die Polizei am Dienstagabend, 21. Juli, mitteilt, befand sich unmittelbar vor ihm ein silberner Pkw mit Wiesbadener Kennzeichen auf dem Weg, der offenbar von einer Frau gesteuert wurde. Bisher gibt es keine Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Polizei Bingen bittet die Fahrerin des Pkw und weitere Zeugen, sich unter Telefon 0261/103010 zu melden.

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