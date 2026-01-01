700. Einsatz: In Planig brannte an Silvester eine Küche

Silvester in Planig endete für einen Mann mit Schrecken: Seine Küche stand in Flammen, das Öl hatte sich entzündet. Mit einem Gartenschlauch kämpfte er gegen das Feuer. Zwei Männer müssen ins Krankenhaus.

Ihren 700. Einsatz im alten Jahr 2025 hat die Bad Kreuznacher Feuerwehr am Silvesterabend um 19 Uhr in der Corneliusstraße im Stadtteil Planig absolviert. Dort war eine Küche in Brand geraten, erhitztes Öl hatte sich entzündet. Die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube über. Der Mann konnte das Feuer vor Ankunft der ersten Kräfte selbst mit einem Gartenschlauch löschen.

Die Wehrleute öffneten die Zwischendecke der Küche und nahmen mit einem Kleinlöschgerät Nachlöscharbeiten vor. Das Brandgut wurde aus der Küche auf den Balkon gebracht und dort mit dem vor Ort befindlichen Gartenschlauch abgelöscht. Die Wohnung wurde durch Öffnen der Fenster belüftet und aufgrund des Brandschadens stromlos geschaltet. Der Mann wurde mit leichten Verbrennungen und dem Verdacht auf Rauchvergiftung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer älterer Hausbewohner musste ebenfalls aufgrund der ganzen Aufregung ins Krankenhaus gebracht werden. Alle Bewohner der Wohnung kamen bei Verwandten unter. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. Einsatzleiter war Peter Steinbrecher, der Gruppenführer des Löschbezirks Ost.