Neues Kreuznacher Rathaus 700.000 Euro weniger – und bei vielem mehr verrechnet Harald Gebhardt 11.05.2026, 18:00 Uhr

i In Schräglage geraten ist das neue Rathaus am Kornmarkt nicht erst jetzt, da es wohl 700.000 Euro weniger Landeszuschuss für Kauf und Sanierung des Gebäudes gibt. Markus Kilian

Beim Kauf und Umbau des früheren Sparkassengebäudes am Kornmarkt als neues Kreuznacher Rathaus hat sich die Stadt bei vielen Punkten ganz schön verrechnet. Und jetzt fließen auch noch 700.000 Euro weniger an Fördermittel vom Land.

Zum Glücksfall scheint der Kauf des früheren Sparkassengebäudes Kornmarkt 5 für die Stadt nicht zu werden. Es bleibt wohl eher ein ungeliebtes Rathaus. Eine ganze Reihe von Stadtratsmitgliedern fremdeln nach wie vor mit dem neuen Verwaltungsgebäude, manche würden ihre Kaufentscheidung vom November 2022 am liebsten rückgängig machen, sind unzufrieden.







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